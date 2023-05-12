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أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيهًا..وعيار 21 يسجل 2485 جنيها للجرام

الجمعة، 12 مايو 2023 02:06 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيهًا..وعيار 21 يسجل 2485 جنيها للجرام محل ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، تراجعًا بحوالي 15 جنيهًا، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر لكافة الأعيرة المختلفة المتداولة في سوق الذهب بدون إضافة مصنعية ورسوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2840 جنيها
 
عيار 21 يسجل 2485 جنيه
 
عيار 18 يسجل 2130 جنيها 
 
الجنيه الذهب 19880 جنيه
 
اونصة الذهب 2006 دولارا
 
 
توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، استمرار تراجع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، على خلفية موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المنصرم، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.
 
وأشار "عبد الحكيم"، في تصريحات خاصة، إلى أن سريان القرار لمدة ستة أشهر سيؤدي بالتبعية إلى زيادة المعروض في السوق، وبالتالي ستنخفض الأسعار، لأن السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج سيدفع الأسعار في اتجاه الهبوط.
 
ونص مشروع قرار مجلس الوزراء على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
 
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

أسعار سبائك الذهب

سعر سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب في مصر

سعر السبيكة الذهب



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