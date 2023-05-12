اليوم السابع
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افتتاح معرض زهور الربيع فى نسخته الـ90 الأسبوع المقبل بالمتحف الزراعى

الجمعة، 12 مايو 2023 09:21 م
افتتاح معرض زهور الربيع فى نسخته الـ90 الأسبوع المقبل بالمتحف الزراعى وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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ينطلق معرض زهور الربيع فى نسخته رقم 90 تحت شعار "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الاشجار "الخشبية، الزينة والمثمر" بسعر التكلفة، وذلك منتصف الأسبوع المقبل ولمدة شهر بالمتحف الزراعى .

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

يشار إلى أن فكرة معرض زهور الربيع بدأت فى عهد السلطان حسين عام 1914 تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين أى أنه بدأ منذ 109 عامًا، لكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمى عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

ويشارك فى المعرض كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الانتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية.


معرض زهور الربيع

مكان معرض زهور الربيع

موعد معرض زهور الربيع

وزارة الزراعة



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