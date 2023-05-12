اليوم السابع
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الأمن الإنسانى.. وزارة الداخلية توزع مساعدات بالمناطق الأكثر احتياجا.. فيديو

الجمعة، 12 مايو 2023 04:53 م
الأمن الإنسانى.. وزارة الداخلية توزع مساعدات بالمناطق الأكثر احتياجا.. فيديو توزيع مساعدات عينية بالمناطق الأكثر احتياجاً
كتب محمود عبد الراضي

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تسطر الداخلية مشاهد إنسانية يوما تلو الآخر، حيث وزعت مساعدات عينية بالمناطق الأكثر احتياجاً، وكذا على المرأة المعيلة ضمن مبادرة كلنا واحد.
 
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توزيع مساعدات عينية بالمناطق الأكثر إحتياجاً وكذا على المرأة المعيلة ضمن مبادرة كلنا واحد
 
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجا وكذا المرأة المعيلة، حيث أطلقت الوزارة المرحلة الثالثة من مبادرة "كلنا واحد معك فى كل مكان" لتوزيع مساعدات عينية على هذه الفئات علي مستوي الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.
 
 
فقا
الشرطة النسائية توزع مساعدات عينية على السيدات المعيلات الأكثر احتياجا

 


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