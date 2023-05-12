اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 10:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة: سنطرح أضاحى حية ولحوم متنوعة بأسعار تناسب فئات المستهلكين

الجمعة، 12 مايو 2023 10:22 م
الزراعة: سنطرح أضاحى حية ولحوم متنوعة بأسعار تناسب فئات المستهلكين وزارة الزراعة
الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تهتم بتلبية احتياجات المواطنين وزيادة الطرح فى الأسواق، داخل معارض وشوادر مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا، كما نوفر المنتجات المختلفة بأسعار مناسبة وتخفيضات تصل من 20 إلى 30 % بجميع المنتجات.
 
وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، سنعمل على طرح الأضاحى الحية واللحوم منها لحوم ضأن وأبقار وماشية ومحلية ومستوردة وتنوع فى الشرائح المقدمة داخل منافذ الوزارة لتناسب المستهلكين.
 
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن وزارة الزراعة تعمل دائما فى صالح المواطن وتوفير كافة احتياجاته داخل المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة بأسعار تتناسب مع جميع الفئات.

وزاره الزراعه

الاضحيه

الاضاحى

لحوم وزاره الزراعه

التاسعه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة