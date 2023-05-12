وصول 15 عربة ثالثة مكيفة جديدة لميناء الإسكندرية قادمة من المجر

كتب سيد الخلفاوى

أعلن الفريق كامل الوزير- وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريد ه منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري عدد 770 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 271 عربة درجة ثالثة مكيفة ) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد.



جانب من وصول العربات

واضاف الوزير ان الصفقة هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب .



عربات السكة الحديد

تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية و شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من اجمالي صفقة ال 1300 عرية سكة حديد جديد بالاضافة الى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة ليصل اجمالى العربات الى 1350عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى

ومن الجدير بالذكر أن صفقة ال(1350) عربة جديدة تتكون من عدد 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة ) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.