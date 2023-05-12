أخبار × 24 ساعة.. التموين: وضع اللمسات النهائية لإنشاء مدينة الذهب

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار:

"التموين" تتعاقد على شراء 34 ألف طن زيت خام

الأرصاد: انتهاء الرياح المحملة بالأتربة وانعدام فرص سقوط الأمطار الساعات القادمة