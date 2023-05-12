أخبار × 24 ساعة.. التموين: وضع اللمسات النهائية لإنشاء مدينة الذهب

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار:
"التموين" تتعاقد على شراء 34 ألف طن زيت خام
الأرصاد: انتهاء الرياح المحملة بالأتربة وانعدام فرص سقوط الأمطار الساعات القادمة
وزير السياحة: الحركة الوافدة الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 شهدت نموا 43%
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بتطوير يليق بالمتحف الكبير.. وافتتاحه سيبهر العالم
التعليم تحدد حالات الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الدبلومات الفنية 2023
القومية للأنفاق تنهى المرحلة الأولى لمسار خط المترو الثالث أعلى "جامعة القاهرة"
جهاز تنمية التجارة الداخلية: لا نية لتحويل الدعم العينى إلى نقدى حاليا
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط الإسكندرية – طنطا السبت المقبل
التموين: ضريبة القيمة المضافة على الذهب الوارد من الخارج للمصنعية فقط
التموين: وضع اللمسات النهائية لإنشاء مدينة الذهب على مساحة 100 فدان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة