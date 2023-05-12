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أخبار × 24 ساعة.. التموين: وضع اللمسات النهائية لإنشاء مدينة الذهب

الجمعة، 12 مايو 2023 12:07 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: وضع اللمسات النهائية لإنشاء مدينة الذهب وزارة التموين - أرشيفية

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار: 

"التموين" تتعاقد على شراء 34 ألف طن زيت خام

الأرصاد: انتهاء الرياح المحملة بالأتربة وانعدام فرص سقوط الأمطار الساعات القادمة

وزير السياحة: الحركة الوافدة الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 شهدت نموا 43%

رئيس الوزراء: اهتمام كبير بتطوير يليق بالمتحف الكبير.. وافتتاحه سيبهر العالم

التعليم تحدد حالات الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الدبلومات الفنية 2023

القومية للأنفاق تنهى المرحلة الأولى لمسار خط المترو الثالث أعلى "جامعة القاهرة"

جهاز تنمية التجارة الداخلية: لا نية لتحويل الدعم العينى إلى نقدى حاليا


وزارة التموين

مدينة الذهب

النهر الاخضر

العاصمة الادارية

وارادات الذهب

اخبار مصر

الارصاد

حالة الطقس

اليوم السابع بلس




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