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جهاز تنمية التجارة الداخلية: لا نية لتحويل الدعم العينى إلى نقدى حاليا

الخميس، 11 مايو 2023 03:01 م
جهاز تنمية التجارة الداخلية: لا نية لتحويل الدعم العينى إلى نقدى حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يصدر تصريحات من مساعد أول وزير التموين ورئيس الجهاز حول دراسة الوزارة خلال الفترة الجارية جعل الدعم التموينى نقدى وليس سلعا تموينية، حيث لم يصرح ذلك مطلقا.

 

وأوضح الجهاز فى بيان له، أن ما صرح به الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية خلال لقاءه بالصحفيين اليوم هو أنه كان فى الماضى دراسات قديمة حول تحويل الدعم السلعى إلى نقدى، وليس كما تردد بأن وزارة التموين تدرس حاليا تحويل الدعم النقدى إلى عينى، موضحًا أن وزارة التموين توفر ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين.


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