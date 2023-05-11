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الصحة تكشف عدد من العلامات التحذيرية للإصابة بسرطان الأطفال

الخميس، 11 مايو 2023 10:56 ص
الصحة تكشف عدد من العلامات التحذيرية للإصابة بسرطان الأطفال إنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من العلامات التحذيرية التى تشير إلى احتمالية إصابة الأطفال بالسرطان، والتى عند ملاحظتها يجب التوجه فورًا إلى الطبيب.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن العلامات التى تسير إلي الاصابة بسرطان الأطفال تتضمن فقدان الوزن بشكل غير مبرر وحدوث صداع شديد آلام في المفاصل والعظام والحمى غير المبررة .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن حقائق مهمة عن مرض سرطان الأطفال، مؤكدة أنه يصاب كل عام نحو 400 ألف طفل ومراهق بالسرطان تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 19 سنة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال هو سرطان الدم وسرطان الدماغ والأورام اللمفاوية، والأورام الصلبة". وأضافت: "يمكن علاج معظم أنواع سرطان الأطفال بالأدوية والجراحة والعلاج الإشعاعى".

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن الفحوصات والتحاليل الخاصة ببرنامج متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية.

وقالت وزارة الصحة: "يتم عمل فحوصات وتحاليل دورية مجانية للاطمئنان على صحة المرضى". وأوضحت: "يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية مع عمل تحاليل الأورام كل 4 شهور، وذلك للاطمئنان على صحة المرأة".

 


الصحة

سرطان الأطفال

الاورام



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