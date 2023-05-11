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التموين: ضريبة القيمة المضافة على الذهب الوارد من الخارج للمصنعية فقط

الخميس، 11 مايو 2023 01:27 م
التموين: ضريبة القيمة المضافة على الذهب الوارد من الخارج للمصنعية فقط مشغولات ذهبية -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة طرح المشغولات الذهبية فى الأسواق بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، سيساهم في زيادة حجم المعروض مما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية، وأنّ الجنيهات الذهب والسبائك الواردة من الخارج ليس عليها ضريبة قيمة مضافة، وأنّ ضريبة القيمة المضافة التى تطبق على المشغولات الذهبية الواردة من الخارج ستكون على المصنعية فقط.
 
وأضاف عشماوى خلال لقائه مع الصحفيين أنّ المصنعية على المشغولات الذهبية تخضع لمبدأ العرض والطلب ويحددها التاجر ويختار المواطن الشراء من المصنعية المناسبة له، وإنّ السبب الرئيسي في زيادة سعر جرام الذهب مؤخرا كان بسبب الإقبال الكبير على الشراء، ما أدى إلى ضعف المعروض فى السوق، موضحا أنّه منذ تطبيق قرار رئيس الوزراء اليوم بإعفاء الذهب الوارد من الخارج بدأت أسعار الذهب تنخفض فى الأسواق.

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اسعار الذهب

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