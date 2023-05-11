"التموين" تتعاقد على شراء 34 ألف طن زيت خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 34 ألف طن زيت خام صب منها 22 ألف طن زيت عباد خام و 12 ألف طن زيت صويا خام، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية
تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرف السلع التموينية على بطاقات التموين،حيث يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت، و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.
كما يتم صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر مع صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات ،كما أن حق المواطن في صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظه، باستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم علي هذه المنافذ
"التموين" تتعاقد على شراء 34 ألف طن زيت خامالخميس، 11 مايو 2023 10:53 م
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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 34 ألف طن زيت خام صب منها 22 ألف طن زيت عباد خام و 12 ألف طن زيت صويا خام، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية
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