القومية للأنفاق تنهى المرحلة الأولى لمسار خط المترو الثالث أعلى "جامعة القاهرة"

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق الانتهاء من اتمام المرحلة الأولى والأساسية من تركيب الجزء الخاص بمسار المترو المار أعلى محطة مترو جامعة القاهرة بطريقة الدفع بدون استخدام أوناش ثقيلة أو معدات رفع ثقيل في سابقة هي الاولى من نوعها في مصر.

وتم تنفيذ ذلك خلال العملية التى تمت خلال الفترة القليلة الماضية على مدار يومين وقد تم التتفيذ من خلال دفع الهيكل المعدني المزدوج الحامل لخطي المترو والذى يشكل جزء من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى أحد مشروعات الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل في المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة الحالية .

وأشار بيان الهيئة القومية للأنفاق أن وزن الهيكل المعدني المنفذ يبلغ حوالي 500 طن بطول أساسي 73 م وتم دفع الهيكل ليعبر المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة والتي تم اغلاقها أمام الجمهور لمدة يومين لتنفيذ الاعمال مع استمرار الحركة العادية لتشغيل مترو الخط الثاني طوال مدة التنفيذ .

وتم التنفيذ باستخدام هياكل معدنية مؤقتة تبلغ 24 م في الامام و 17 م من الخلف للتوجيه وحمل الثقل الموازن للحفاظ على توازن واتجاه الهيكل أثناء عملية الدفع.