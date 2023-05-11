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الحكومة تنفى تقدير متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً بموازنة 2023-2024

الخميس، 11 مايو 2023 10:31 ص
الحكومة تنفى تقدير متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً بموازنة 2023-2024 انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لتقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، موضحةً أن الوزارة تعتمد دائماً في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مُشيرةً إلى أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.
 
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