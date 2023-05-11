أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع توريد القمح المحلى لـ1.7 مليون طن حتى الآن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الحكومة عن إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة: لاستقرار الأسعار
امتحانات الثانوية العامة 2023.. التصحيح إلكترونى وكل طالب سيحصل على حقه
الصحة: تطوير 761 قسما للعلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية
وزير المالية: الحكومة قدمت مشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل
وزير المالية يعلن تخصيص 4.2 مليار جنيه بموازنة 23/24 لتعيين 70 ألف موظف
الأوقاف تعلن لأول مرة انطلاق مراكز تلاوة القرآن الكريم لكبار القراء
"التموين": إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية يساهم في استقرار أسعار المعدن الثمين
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