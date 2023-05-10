وزير الصحة: انتهاء صرف جميع مستحقات صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

كتب وليد عبد السلام

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثانى، لـ "لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء" وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، بما يضمن تحسين بيئة عمل الأطباء، من الناحية الفنية، والمادية، والعلمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، والمتحدث باسم اللجنة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، والتى تضمنت موافقة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على اللائحة الموحدة للبرنامج القومى لنظام التدريب الإجبارى لأطباء الامتياز (بنظام السنتين)، والتى تتضمن برنامجا تدريبيا لمدة 8 أسابيع فى تخصص طب الأسرة، على أن يتم هذا التناوب فى وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتحت إشراف أساتذة أقسام طب الأسرة بكليات الطب المصرية.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم تشكيل مجموعة عمل من قطاع التدريب والبحوث للنظر فى التحديات الواردة لمجموعة العمل عبر الاجتماعات الدورية الافتراضية مع أطباء التكليف وبحث المقترحات ووضع الحلول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مضيفا أنه تم رفع محاضرات مسجلة على المنصة التعليمية لوزارة الصحة LMS وتعميمها على 12 ألف 728 طبيبا مكلفا، للتعريف بالمهارات الإدارية والعلمية اللازمة لبدء تكليف الأطباء فى وحدات الرعاية الصحية الأولية.

وقال «عبدالغفار» أنه تم تنسيق عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية والتى أسفرت عن إنهاء جميع المعوقات وتسهيل إجراءات تسجيل الأطباء المستحقين للتعويض من خلال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، إلى جانب الانتهاء من وضع ضوابط التزام مديريات الشئون الصحية بمصروفات الدراسات العليا للأطباء.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والخطوات التى تم اتخاذها من قبل الوزارة بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، لسرعة الانتهاء من جميع الملاحظات القانونية عليه، كما وجه الوزير بالحفاظ على الحقوق القانونية وحماية الفرق الطبية من أعمال العنف والتعدى، من خلال إعادة التأكيد على جميع مديريات الشئون الصحية بكافة المحافظات، بتحرير بلاغات التعدى على العاملين بالقطاع الصحى والمنشآت الصحية فى أقسام الشرطة باسم المنشأة الطبية، حال التعدى على أى من أعضاء الفريق الطبى أثناء أداء عملهم، وذلك فى كافة المنشآت الصحية، مؤكدًا حرص الوزير على الاستماع إلى المقترحات الخاصة بـ ممثلى نقابة الأطباء، حول إنشاء صندوق تكميلى لمعاشات الأطباء، ومقترح لتعديل الدمغة الطبية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم إنجازه ضمن خطة التطوير بوحدات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 5400 وحدة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن تحسين الوضع المالى للفرق الطبية من العاملين بتلك الوحدات، وميكنة الوحدات، بما يضمن تيسير متابعة ملفات المرضى، ومتابعة معدلات التردد، لافتًا إلى أن بعضها يعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية للجان الداخلية الخاصة ببحث شئون «التكليف، الأوضاع المادية، البرامج التدريبية» للأطباء، والتى تضم نخبة من أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الفريق الصحى بمختلف فئاته، ومواصلة ووضع المقترحات والحلول، ورفعها إلى لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق”عبر تقنية الفيديو كونفرانس”، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور محمد لطيف المدير التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، والدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور محمد فريد أمين عام نقابة الأطباء، واللواء وائل الساعى مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والمستشار محمد المنشاوى المستشار القانونى للوزير، والمستشار أحمد حنفى عضو مكتب المستشار القانونى للوزير، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، وممثلى النقابة من شباب الأطباء.