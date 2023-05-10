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وزير المالية يعلن تخصيص 4.2 مليار جنيه بموازنة 23/24 لتعيين 70 ألف موظف

الأربعاء، 10 مايو 2023 04:38 م
وزير المالية يعلن تخصيص 4.2 مليار جنيه بموازنة 23/24 لتعيين 70 ألف موظف الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أمين صالح

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم إدراج مخصصات مالية قدرها 4.2 مليار جنيه في الموازنة العامة 2024/2023 تتعلق بالتعيينات الجديدة لحوالى 70 ألف وظيفة جديدة، منها 30 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 150 ألف معلم جديد علي مدار خمس سنوات.
 
جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة وتحديدا فيما يتعلق بوزارة الصحة والتكليف وكذلك التربية والتعليم وغيرها.
 
وقال معيط أنه سيتم تطبيق التكليف وفقا لقانون المهن الطبية لحوالى 30 ألف في وزارة الصحة سواء بالنسبة للأطباء والصيادلة ومهن أخرى هذا بالإضافة لعدد 10 آلاف وظيفة جديدة بالجهات الأخري بالدولة طبقا للاحتياجات الفعلية لها  مثل ما حدث مسبقا بتعيين 2000 موظف بالضرائب و1000 بالجمارك.

مجلس النواب

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