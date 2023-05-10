الأوقاف تعلن لأول مرة انطلاق مراكز تلاوة القرآن الكريم لكبار القراء

كتب لؤى على

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وبأهله انطلقت لأول مرة مراكز تلاوة القرآن الكريم على يد كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية ، حيث تم افتتاح مركز القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) وعضوية القارئ الشيخ إبراهيم الفشني، ومركز الشيخ طه النعماني لتلاوة القرآن الكريم بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، ومركز الشيخ أحمد تميم المراغي لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الحمد بالتجمع الخامس، وتم عقد أولى حلقات تعليم التلاوة للقرآن الكريم اليوم الأربعاء 10 / 5 / 2023م بالمراكز الثلاثة عقب صلاة الظهر وسط أجواء إيمانية وإقبال كبير في أول أيام افتتاح مراكز التلاوة.

جدير بالذكر أنه يتم عقد حلقات التلاوة يومين في الأسبوع: الاثنين والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذى تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.