اليوم السابع
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وزيرة التضامن تنعى محمود بكرى: دمث الخلق محب ومخلص ومدافع عن وطنه

الأربعاء، 10 مايو 2023 04:51 م
وزيرة التضامن تنعى محمود بكرى: دمث الخلق محب ومخلص ومدافع عن وطنه الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى
كتب مدحت وهبة

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نعت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكافة العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى الذي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

وتتقدم القباج بخالص العزاء لأسرته وشقيقه الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير وعضو مجلس النواب  مصطفي بكري، حيث كان النائب الراحل دمث الخلق محبًا ومخلصًا ومدافعا عن وطنه.

 

وقالت الوزيرة: "رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 


وزيرة التضامن

محمود بكرى

وفاة محمود بكرى



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