اليوم السابع
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"التموين": إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية يساهم في استقرار أسعار المعدن الثمين

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:44 م
"التموين": إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية يساهم في استقرار أسعار المعدن الثمين وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكد  ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر سيساهم في استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية .

وأكد ناجى فرج في تصريحات لـ "اليوم السابع " انه وفقا لقرار مجلس الوزراء فان من حق القادمين من الخارج اصطحاب المشغولات الذهبية بدون دفع رسوم جمركية باستثناء دفع رسوم القيمة المضافة فقط في الجمارك  والتي قد لا تتعدى جنيهات بسيطة قد لا تتجاوز 5 أو 6 جنيهات عن كل جرام ذهب

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر ،كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

 

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فى أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.


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