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متحدث الزراعة: الدولة عملت على تعظيم الإنتاج من القمح وزيادة نقاط التجميع

الأربعاء، 10 مايو 2023 08:52 م
متحدث الزراعة: الدولة عملت على تعظيم الإنتاج من القمح وزيادة نقاط التجميع محمد القرش
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة عملت على تعظيم إنتاجنا من القمح من خلال تشجيع الفلاح وتعظيم وحدة الأرض والمياه ، وتوفير التقاوى للمزارعين وتعظيم إنتاجية الفدان للقمح مما زاد من مضاعفة إنتاجنا من القمح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن الدولة وضعت سعر تحفيزى ففلاح بدأ بـ1000 ثم 1250 ثم زاد لـ1500 جنيه عند التسليم ، كما يحصل الفلاح على مستحقاته خلال 48 ساعة بعد عملية التوريد.

ولفت الدكتور محمد القرش، إلى أن هناك 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وهذا يقرب المسافة على المزارع في نقل القمح لنقاط التجميع.


محمد القرش

القمح

مصر

الفلاح

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