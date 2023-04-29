الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. التموين: لا إضافة للمواليد سوى للفئات الأكثر احتياجا السبت، 29 أبريل 2023 05:15 م الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: الخشت: إدراج جامعة القاهرة ضمن الـ25% الأعلى عالميا فى تصنيف سيماجو الدولى كيفية الحصول على استمارة بطاقة رقم قومي من الماكينة مباشرة.. اعرف التفاصيل الصحة: معهد الكبد قدم الخدمات الطبية لـ169 ألف مواطن وأجرى 9 عمليات زراعة كبد 10 معلومات عن ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل وزير التموين: لأول مرة طرح القمح فى البورصة واستيراد 25 ألف طن دواجن وزير التموين: مصادرة القمح المحلى المخلوط بالمستورد وغلق المطاحن المخالفة وزارة الصحة تكشف ضوابط تطعيمات المسافرين للحج والعمرة وزير التموين: استيراد أرز هندي وطرحه بالأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو وزير التعليم يفتتح عددا من المدارس بالشيخ زويد فى شمال سيناء وزير التموين: نستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلى خلال الموسم وزير التموين: نفكر فى استيراد السلع بعملات أخرى بخلاف الدولار وتنويع مصادر الدول التموين: لا إضافة للمواليد على البطاقات سوى للفئات الأكثر احتياجا غدا طقس دافئ نهارا بالقاهرة حار جنوبا والعظمى بالعاصمة 25 درجة مدبولى: وفرنا 653 مليار جنيه للتأمينات.. ونستهدف 202 مليار العام المقبل وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار السريع ويؤكد: يختصر زمن الرحلة أكثر من النصف التضامن تستعد لصرف معاشات شهر مايو الإثنين المقبل الصحة: إجراء فحوص المقبلين على الزواج قبل 6 أشهر من عقد القران التموين: مقترح للحكومة للسماح للمصريين بإدخال الذهب لمصر بدون جمارك وزير الأوقاف للأئمة والقراء الموفدين: تلقينا العديد من رسائل الشكر والإشادة بأدائكم وزارة النقل توقع غدا عقد بناء سفينتين تجاريتين مع الجانب الكورى رضا حجازى: الاهتمام بالجودة التعليمية بمدارس شمال سيناء وإنشاء مدرسة رسمية دولية وزير التموين: منع تصدير السكر للخارج والمخزون يتجاوز 4 أشهر رئيس كهرباء جنوب الدلتا يتفقد سير العمل بمراكز خدمة العملاء.. صور الزراعة تشن حملة بمحافظة الشرقية وتزيل 7 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية اخبار مصر اخبار مصر اليوم اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة الأربعاء، 15 مارس 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. مواصفات امتحانات الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:05 م حصاد الوزرات.. وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات الأربعاء، 08 مارس 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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