حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للمسنين ومن يرعاهم حفاظا على حياتهم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للمسنين ومن يرعاهم حفاظا على حياتهم
التعليم العالى: تجديد ندب عادل عبدالغفار مُتحدثًا رسميًا للوزارة
وزيرة الهجرة: جسر جوى لإجلاء المصريين بالسودان على مدار 4 أيام
الصحة: تقديم الخدمات الطبية للعائدين والنازحين من السودان ورفع الاستعداد بمستشفيات أسوان
أيمن عاشور يبحث تنفيذ مبادرة توفير 100 منحة لأوائل الثانوية من الصعيد
"إجازة عيد العمال مش يوم الإثنين".. تعرف على التفاصيل
مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة للحد من الهدر الغذائى
وزير الرى يتفقد أعمال تطهير الترع بمحافظة المنوفية فى إطار الإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات
فوز كلية الهندسة جامعة القاهرة بالمركز الأول فى أفريقيا بجائزة الاتحاد الدولى للمعماريين
وزير النقل: وصول 30 عربة ثالثة مكيفة جديدة لميناء الإسكندرية قادمة من المجر
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