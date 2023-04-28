اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 06:01 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للمسنين ومن يرعاهم حفاظا على حياتهم

الجمعة، 28 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للمسنين ومن يرعاهم حفاظا على حياتهم وزارة الصحة والسكان - ارشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للمسنين ومن يرعاهم حفاظا على حياتهم

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