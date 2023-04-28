مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة للحد من الهدر الغذائى

كتب محمد صبحى

أطلق عدد من طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة تسويق إجتماعي بعنوان " زاد-ZAD " تحت شعار " حياة بلا هدر "ضمن مشروع التخرج ، و تستهدف الحملة الجمهور المصرى بشكل عام وتحديدا ربات البيوت والفنادق والمطاعم، وتهدف إلي التوعية بضرورة الحد من الهدر الغذائي لما له من آثار سلبية علي البيئة والمجتمع والموارد الطبيعية، وبالتأكيد صحة الإنسان وبالأخص في ظل ارتفاع معدلات الهدر الغذائي ليصل إلي 1.3 مليار طن غذاء مٌهدر في العالم من جهة، ووجود أكثر من مليار إنسان يعاني من الفقر والجوع من جهة أخرى لهذا السبب رسالة الحملة "وقف الهدر من أجل عالم خالٍ من الجوع".

وجاء ذلك برعاية الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان وتحت إشراف الدكتورة فتحية صبري مدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان والدكتورة هالة السيد مدرس مساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان.

كما أن رؤية الحملة " الهدر الغذائي يمثل اعتداء صارخ على حقوق الإنسان لذلك فالحد من الهدر الغذائي سينعكس بشكل مباشر علي نسب الفقر والجوع فنهدف لحياء بلا فقراء .. لحياة بلا هدر ."

وأوضح الطلاب ، أن من أهم خطوات الحملة نشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي سلسلة فيديوهات بشكل برنامج إذاعي صغير تتناول قضية الهدر الغذائي بكافة جوانبها بالإضافة لنشر منشورات عن كيفية الحد من هدر الطعام في المنازل وما هي الطرق الإيجابية التي يمكن ان تتخذها ربات البيوت لإعادة استخدام الفائض من الطعام.

تم إطلاق الحملة بمجهودات طلاب في الفرقة الرابعة تحت مظلة مشاريع التخرج بقسم العلاقات العامة واشترك فيها كل من : منة الله السيد محمد ، سارة عبد الله إبراهيم ، إيمان يحي عبد الرازق، آلاء صلاح ابو الخير ، منار حسن السيد ، منة الله حاتم محمد ، نيرمين هشام عبد السميع، جهاد خيري جاد الرب ، إيمان محمد السيد، نورهان محمد سليمان ، ولاء عبد الجيد فرج، أحمد رجب عبد الله ، أحمد محي الدين شعبان، محمد مطراوي جابر ، فاطمة رمضان علي ، انغام محمد عزت، هاجر محمد حسين، عواطف ماجد محمدي، محمد مجدى محمد .