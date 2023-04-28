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وزير النقل: وصول 30 عربة ثالثة مكيفة جديدة لميناء الإسكندرية قادمة من المجر

الجمعة، 28 أبريل 2023 12:09 م
وزير النقل: وصول 30 عربة ثالثة مكيفة جديدة لميناء الإسكندرية قادمة من المجر وصول العربات الجديدة
كتب: سيد خلفاوى

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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 30 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده، منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري عدد 755 عربة (عدد 499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 256 عربة درجة ثالثة مكيفة)، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد .

 واضاف الوزير، أن الصفقة هى إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة، التى تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية  لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب  .

يأتى ذلك فى إطار الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة ال 1300 عرية سكة حديد جديد، بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة  ستعمل على القطارات الروسية  الدرجة الثالثة المكيفة ليصل اجمالى العربات الى 1350عربة والتي تعتبر  الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.

جدير بالذكر أن صفقة  1350 عربة جديدة  تتكون من عدد 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة  و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة ) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

القطارات تصل من المجر
القطارات تصل من المجر

 

تنزل القطارات
تنزل القطارات

 

جانب من عمليات التنزيل
جانب من عمليات التنزيل

 

وصول القطارات من المجر
وصول القطارات من المجر

 

وصول القطارات
وصول القطارات

 


النقل

وزاره النقل

قطارات السكه الحديد

المجر

ميناء الاسكندريه



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