اليوم السابع
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"إجازة عيد العمال مش يوم الإثنين".. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 28 أبريل 2023 01:00 م
"إجازة عيد العمال مش يوم الإثنين".. تعرف على التفاصيل عيد العمال
كتبت آية دعبس

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أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، عن أن الخميس المقبل الموافق  4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كأجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من يوم الاثنين أول مايو 2023 ، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة  كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .

 

وقال "شحاتة"، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم  إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومي ..

 

وتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر ، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

و أصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة،ود. حنان احمد علي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ،وذلك  لوضع احكامة موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.


القوى العاملة

عيد العمال

إجازة عيد العمال

إجازة عيد العمال للقطاع الخاص



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