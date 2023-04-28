انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر 3 يونيو.. وتعليمات هامة للطلاب

كتب لؤى على

بدأت كليات جامعة الأزهر الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والمحدد لها يوم 3 يونيو القادم، حيث سبق وصدق مجلس جامعة الأزهر على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والإقاليم يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م، على أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم الخميس الموافق 1 يونيو.

وصدق مجلس الجامعة أيضًا على بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 م، وتنتهى الخميس الموافق 29 يونيو 2023 م بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتكون امتحانات التصفية للفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 2سبتمبر 2023 م.

وأصدرت الجامعة عدد من التعليمات للطلاب وهى:

1- يمنع منعا باتا أن يدخل الطالب إلى اللجنة ومعه الكتب أو الملازم أو أية أوراق لها علاقة بمادة الامتحان، ومن يُضبط متلبسا بهذه الأوراق فإن هذا يعتبر شروعا في الغش مما يعرضه للتحويل إلى مجلس تأديب.

2- ممنوع دخول الكلية أثناء الامتحانات بأية حقائب سفر، حيث إن الكلية غير مسئولة عن أى متعلقات شخصية يفقدها الطالب.

3- ممنوع التدخين داخل قاعات اللجان أو فى حرم الكلية.

4- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أثناء الامتحان، والطالب غير الملتزم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

5- الطالب الذي يضبط متلبسا بالغش أو الشروع فيه بأي وسيلة من الوسائل سوف يحول إلى مجلس تأديب ويحرم من استكمال بقية الامتحانات.

6- لا يسمح لأي طالب بتأدية الامتحان بدون تحقيق الشخصية (كارنيه الكلية - بطاقة الرقم القومي).

7- الالتزام بالهدوء عند دخول اللجنة وعند الخروج وأثناء الامتحان داخل اللجان وعدم إثارة الفوضى، وفي حالة الإخلال بالنظام الواجب للامتحان سوف يطبق على الطالب العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.

8- الالتزام بموعد الامتحانات حسب الجداول المعلنة.

9- غير مسموح للطالب بالخروج من اللجنة الامتحانية إلا بعد مرور نصف الوقت.

10- ضرورة محافظة الطالب على مظهره الخارجي وعدم ارتداء الملابس الممزقة وقص الشعر بطريقة (القزع) ولبس الانسيالات والسلاسل.

11- يتم حرمان الطالب من دخول الامتحان في حال ارتكاب أي من المخالفات السابقة.