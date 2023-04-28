وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للمسنين ومن يرعاهم حفاظا على حياتهم

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للمسنين ولمن يرعاهم ضمن البرنامج الصحي لرعاية كبار السن وذلك حفاظا على الصحة العامة لهم .

وبحسب منشور وزارة الصحة والسكان تضمنت النصائح كل من :-

- تجنب الحياة الكسولة ( لابد من المشي والحركة الدائمة لأنها مفيدة للجسم )

- تناول الغذاء الذي يحتوي على الألياف لتنظيم حركة الأمعاء والذهاب للمرحاض في مواعيد ثابتة

- ممارسة النشاط البدني اليومي وتجنب الجلوس والاستلقاء معظم الوقت ( المشي أفضل الأنشطة)

- تجنب الوحدة والانعزالية وينصح بالاتصال بالأقارب والأصدقاء باستمرار

- ينصح بالتغذية المتوازنة والحفاظ على وزن الجسم الصحي

- من الضروري اختيار أغذية صحية ومناسبة لكبار السن

- تنظيم مواعيد الاستيقاظ والنوم يوميا

- لابد من الحفاظ على النظافة الشخصية