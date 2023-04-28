التعليم العالى: فوز جامعة الدلتا التكنولوجية بتأهيل معملى اختبارات الكابلات الكهربائية

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية قيام الجامعات بتأهيل المعامل الموجودة بها للحصول على الاعتماد الدولي، بهدف فتح آفاق للتعاون الدولي مع مختلف الجهات البحثية والأكاديمية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجهيزات التي يتم تزويد المعامل بها فى رفع كفاءة المنتجات الوطنية ودعم المجتمع الصناعي وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، عن فوز الجامعة بتأهيل معملي اختبارات الكابلات الكهربائية والاختبارات الميكانيكية للمواد للاعتماد الدولي، من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

ويستهدف تأهيل معمل اختبارات الكابلات الكهربائية في المرحلة الأولى، توفير العديد من الاختبارات الفنية اللازمة للكابلات الكهربائية ذات الضغط المُنخفض، وذلك طبقًا للمواصفات القياسية الدولية والمصرية، بما يُساهم فى رفع كفاءة المنتجات المحلية ويدعم الصناعة الوطنية، ويزيد من الفرص التصديرية، خاصة مع تزايد عدد المشروعات التي تُنفذها الدولة المصرية في جميع المجالات، ويساعد على التأكد من جودة المنتجات المُستخدمة محليًا، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مادية للجامعة كونها إحدى مؤسسات الدولة، ويوسع قاعدة التعاون مع القطاع الصناعي.

كما يهدف تأهيل معمل الاختبارات الميكانيكية للمواد إلى تطوير وتحديث المعمل الموجود بالجامعة وتزويده بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة لإجراء أبحاث علمية تطبيقية، وتقديم خدمات مجتمعية مُتميزة وتطبيق نظام للجودة، والحصول على أعلى دقة للنتائج وفقًا للمواصفات الدولية، بما يُساعد على تقديم خدمات مُتميزة ودقيقة للباحثين والمُترددين على المعمل، بما يدعم الصناعة المحلية ويدعم القطاع الصناعي، من خلال ضبط جودة منتجاته والحصول على شهادات دولية.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أن فوز الجامعة بتأهيل معملين للتأهيل الدولي، يُعزز مكانة الجامعة على المستوى الدولي، ويفتح المجال أمامها للتعاون مع عدد من جهات الاعتماد الدولي، مما يعكس ما توليه إدارة الجامعة من اهتمام بالجانب العلمي والابتكاري والتكنولوجي، والذى يعُد من المُتطلبات الأساسية للعصر الراهن والذي يشهد ثورة علمية وتكنولوجية ضخمة.

الجدير بالذكر أن معمل اختبارات الكابلات الكهربائية يعمل تحت إشراف مديره التنفيذي الدكتور محمد عزت إبراهيم رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، كما أن معمل الاختبارات الميكانيكية للمواد يعمل تحت إشراف مديره التنفيذي الدكتور عمرو محمد عبدالهادي رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.