اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. التموين: استلام 150 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن

الخميس، 27 أبريل 2023 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: استلام 150 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن حصاد القمح - أرشيفية
إعداد - وليد عبد السلام

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