اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 07:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ1412 مواطنا والتعامل مع 702 حادث خلال العيد

الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:03 م
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ1412 مواطنا والتعامل مع 702 حادث خلال العيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقرير الغرفة المركزية للأزمات عن فترة العطلات الرسمية من 20 إلى 25 إبريل الجارى، والذى أفاد بتقديم الخدمة الطبية والإسعافية لـ 1412 مواطن، والتعامل مع 702 حادث مختلف.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا لخطة التأمين الطبى للعطلات الرسمية، فقد تم توفير 1341 خدمة رعاية مركزة، و437 حضانة من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الطارئة 137، قام بتوفير 31 خدمة رعاية مركزة، و26 حضانة، و6 رعاية أطفال، و155 خدمة دم، علاوة على توجيه 10 بلاغات للفحص والتقييم والمتابعة.

 

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، كان قد وجه بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين الغرفة المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات، لسد العجز وسرعة تقديم الدعم الفني، فضلًا عن التنسيق باستمرار مع هيئة الإسعاف المصرية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة، مؤكدا حرص وزير الصحة، على متابعة أداء الغرفة على مدار الساعة، للتقييم ومتابعة الموقف الصحي خلال العطلات الرسمية.

 

ومن جانبه، أضاف الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعاية العاجلة والحرجة، أن الخط الساخن 16474 استقبل 175 استفسار ، بالإضافة إلى تسجيل 78 حالة تحتاج إلى خدمات طبية مختلفة، و28 قسطرة قلبية، و18 حالة تركيب دعامة. Sent from my iPhone

 


الصحه

غرفه الازمات

اجازه العيد

عيد الفطر

الحالات الطارئه



الموضوعات المتعلقة

تقديم خدمات طبية لـ700 ألف شخص.. تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن.. فيديو

الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:33 م

نائب محافظ المنيا يتابع الخدمات الطبية بعدد من مستشفيات مركزى ديرمواس وملوى

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:56 م

تقديم الخدمات الطبية لـ13 ألف سيدة بالمنيا خلال شهر مارس

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:57 م

الأسر السودانية تشكر الدولة المصرية على الخدمات الطبية فى معبر أرقين

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:25 م

السعودية: 55 ألف زائر استفادوا من الخدمات الطبية بالمدينة المنورة فى رمضان

الأحد، 23 أبريل 2023 04:24 م

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ144 ألفا من منتفعى الرعاية الصحية لغير القادرين

الأحد، 23 أبريل 2023 02:13 م

محافظ الفيوم يتابع الخدمات الطبية بالمستشفى العام استعدادا للعيد

الخميس، 20 أبريل 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة