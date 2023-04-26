التموين تعلن موعد افتتاح المرحلة الخامسة لمشروع جمعيتى



وأكد التوجيه الوزارى أنه لا يتم قبول أى طلبات جديدة لفتح منافذ مشروع جمعيتى اعتبارا من 30 أبريل 2023 وتاريخ بداية المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتي في 1 مايو ۲۰۲۳، وتشمل المرحلة الخامسـة، الطلبـات التى تقـدم أصحابها لفـتح منفـذ مـشـروع جمعيتـى اعتبـارا مـن 1 ينـاير2022 وحتی تاریخ 30 ابریل 2023، ويتم التعامل مع طلبات المرحلة الخامسة اعتبارا من شهر مايو 2023 ووفقا للآتي:



إرسـال الطلبـات مـن جـانـب إدارة مشـروع جمعيتـي بـالوزارة إلـي مسـئول المشروع بمديرية التمـوين

فى لإستكمال المستندات المطلوبة من أصحاب الطلبات المقدمة وهي عبارة عن المستندات المطلوبة من المتقدمين للمشروع صورة بطاقة الرقم القومي.

وصورة المؤهل الدراسي والموقف من التجنيد وبرنت تأميني والتوقيع على عدد ٢ إقرار يفيد عدم وجود صلة القرابة حتي الدرجـة الرابعـة مـمـن يعملـون فـي مجـال الأنشـطة التموينيـة (أصـحـاب مـخــابز - بـــدالى تموين ـ أصحاب مسـتودعات الــــدقيق ـ أصـحاب مســـــــتودعات البوتاجــــاز - أصحاب مشروع جمعيتى)، وحتـى الدرجـة الثانيـة مـن العـاملين بالشـركات التابعـة لـوزارة التمـوين ذات الصلة بنشـاط المشـروع وهـم (مسـولي صـرف الحصـة التموينيـة، أمنـاء العهـد، مراجعـى الحسـابات، وأي موظـف يــــرتبط عملـــه بــــالتفتيش والرقابـة علـى المشــروع مــن وزارة التمـــوين.

والمـديريات التابعـة لـهـا وتكـون وظيفتـه لـهـا تـأثير أو علاقـة مباشـرة مـع المشـروع وذلـك فى نطاق المحافظة التى بها الموظف الذى له صلة قرابه بطالب المشروع).

يـتـم فـحـص ومراجعـة الشـروط الأوليـة الخاصـة بالمتقـدم مـن واقـع المستندات المقدمـة والموضـحه أعـلاه مـن جـانـب مسـئول المشروع بمديريـة التمـوين ويـتم كتابـة موقـف كـل طـلـب، وعمل كشف تفصيلى بذلك وإرساله لإدارة المشروع بالوزارة.



كما يـتـم عـرض الكشـوف الـواردة مـن مـديريات التمـوين والموضـحـة فـي البنـد السـابق، والتـي تتضـمن موقـف كـل طلـب مـن جـانـب إدارة المشروع بـــالوزارة علـى الوزير تمهيدا لإتخاذ قرار المعاينة المبدئية من عدمه وفقا لموقف كل طلب.

وتقـوم إدارة المشـروع بـوزارة التموين بإرسال الكشـوف بـعـد اعتمادهـا مـن الـوزير إلـى مسـئولي المشـروع بمـديريات التمـويـن مـرة أخـرى لإجـراء المعاينـة المبدئيـة فـي ضـوء ضـوابط وتوقيتــات المعاينــات والتـي ستصـدر تفصــــيليا لاحقـا مـن إدارة المشروع بالوزارة كما أن الطلبـات التـي تقـدم أصـحابها لفـتح مشـروع جمعيتـى قبـل تـاريخ 1 ينـاير ۲۰۲۲ وتـم رفضـهـا خـلال المراحل السابقة تعتبر كأن لم تكن ولا يتم الاعتداد بها بأي صورة من الصور و ويعمل به اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۳/۰/۱.