اليوم السابع
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التموين: استلام 150 ألف طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:25 م
التموين: استلام 150 ألف طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى اسلام القمح المحلى من المزارعين وانه تم استلام ما يقرب من 150 ألف طن قمح محلى على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.‎

واضاف المصيلحى أن الموسم الحالى شهد دخول دخول 6 صوامع حقلية للخدمة فى موسم 2023 منها 4 صوامع فى محافظة الشرقية (منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا وأنه يجرى العمل حاليا على إنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة، وتأتى إنشاء تلك الصوامع الحقلية لاهميتها فى زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

وأشار الوزير الى تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه وأن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذى يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف.‎

وأكد المصيلحى، أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالى من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتى ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعملافتا إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلى يساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا على ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

 


التموين

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