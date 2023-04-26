التعليم: إعلان عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة بالثانوية العامة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي يحرص على مراجعة كافة الاجراءات المتعلقة بامتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية والثانوية العامة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وحول توجيهات الوزير بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) في الورقة الامتحانية للثانوية العامة، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن مواصفات عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة عقب الانتهاء منها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.