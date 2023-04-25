أخبار 24 ساعة.. الصحة تكشف طرق انتقال الحمى الشوكية وعلاجها (تفاصيل)

أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
تعليم الجيزة تنبه الطلاب بشأن امتحانات السبت المقبل: قدموا الساعة 60 دقيقة
الصحة تكشف طرق انتقال الحمى الشوكية وعلاجها.. تفاصيل
الصحة: إنشاء وتطوير 22 منشأة طبية فى 12 محافظة بتكلفة 7 مليارات جنيه
الصحة: فحص 4 ملايين و705 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع
المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضى وحتى الآن
الكهرباء: 6 مليارات جنيه تكلفة تطوير وإنشاء مراكز التحكم لرفع مستوى الخدمة
الكنيسة: البابا تواضروس بصحة جيدة وشائعات السوشيال ميديا لا أساس لها
التعليم تحدد ضوابط تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين 2023.. اعرف التفاصيل
وزير الزراعة يتابع حصاد وتوريد القمح ويشيد بالفلاحين والعاملين بالإدارات المعنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة