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أخبار 24 ساعة.. الصحة تكشف طرق انتقال الحمى الشوكية وعلاجها (تفاصيل)

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:09 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة تكشف طرق انتقال الحمى الشوكية وعلاجها (تفاصيل) الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

تعليم الجيزة تنبه الطلاب بشأن امتحانات السبت المقبل: قدموا الساعة 60 دقيقة
 
الصحة تكشف طرق انتقال الحمى الشوكية وعلاجها.. تفاصيل
 
الصحة: إنشاء وتطوير 22 منشأة طبية فى 12 محافظة بتكلفة 7 مليارات جنيه
 
الصحة: فحص 4 ملايين و705 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع
 
المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضى وحتى الآن
 
الكهرباء: 6 مليارات جنيه تكلفة تطوير وإنشاء مراكز التحكم لرفع مستوى الخدمة
 
الكنيسة: البابا تواضروس بصحة جيدة وشائعات السوشيال ميديا لا أساس لها
 

 


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