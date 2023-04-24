تعليم الجيزة تنبه الطلاب بشأن امتحانات السبت المقبل: قدموا الساعة 60 دقيقة

كتبت - مرام محمد

أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنبيها لطلاب المدارس بشأن التوقيت الصيفي وتقديم الساعة وارتباطها بمواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، والتي تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وأهاب مدير المديرية أولياء الأمور ضرورة تقديم الساعة يوم الخميس 27 أبريل لمدة 60 دقيقة "ساعة" عندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة مساء، فتصبح الساعة الواحدة صباحا، وذلك وفقاً لنص القانون رقم "24" لسنة 2023م، والذي ينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة"، مؤكدا أن مواعيد عقد الامتحانات ستكون وفقا للتوقيت الصيفي.

وأكد مدير المديرية بدء امتحانات الدور الأول "أخر العام" للعام الدراسي 2022/2023 للمواد "خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية" طبقا للجداول المعلنة وذلك على النحو التالى: