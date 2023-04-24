الصحة تكشف طرق انتقال الحمى الشوكية وعلاجها.. تفاصيل

وقال خلال تصريحات صحفية إن معظم حالات الإصابة بالتهاب السحايا الفيروسي تحدث في الأطفال أقل من 5 سنوات من العمر، ولكن يشيع التهاب السحايا البكتيري الأكثر خطورة فيمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.



وأضافت أن الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا البكتيري هم كل من الحامل وضعاف جهاز المناعة.

وتابع: ينتقل التهاب السحايا بين الأفراد عن طريق الرذاذ Droplet المتناثر أثناء الكحة والعطس، وتعد مخالطة المريض عن قرب أو لفترة طويلة و تقبيله والتعرض لعطسه وسعاله والعيش بجواره مثل مشاركته في سكن أو مكان إعاشه ضيق ومشاركته أواني الطعام والشراب كلها عوامل تيسر وتزيد من فرص إنتقال المرض الذي تتراوح فترة حضانته من 2 إلى 10 أيام.