اليوم السابع
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الكنيسة: البابا تواضروس بصحة جيدة وشائعات السوشيال ميديا لا أساس لها

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:40 م
الكنيسة: البابا تواضروس بصحة جيدة وشائعات السوشيال ميديا لا أساس لها قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب ـ محمد الأحمدى

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تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى أخبارًا لا أساس لها من الصحة بخصوص الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثانى خلال الساعات الأخيرة.

وذكر القمص موسى المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى بيان له، أن قداسة البابا بصحة جيدة ويمارس نشاطه الرعوي بشكل طبيعى.

ومن المعلوم أن لقداسة البابا ملف صحي بأحد مستشفيات أوروبا منذ 15 سنة، يجري من خلاله المتابعات الدورية الروتينية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة أمس، الآباء كهنة وخدام رابطة القدس بالقاهرة.

وقدم الأباء الكهنة وخدام رابطة القدس لقداسته النور المقدس، والذى أرسله الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، لمصر للعام الثانى على التوالى.

وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوى بالقاهرة، أمس الأحد، صاحبَى النيافة الأنبا أنتونى أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافيةحيث تم عرض تقرير عن مؤتمر أساقفة أوروبا، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية لنيافتيهما.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

شائعات السوشيال ميديا



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