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الكهرباء: 6 مليارات جنيه تكلفة تطوير وإنشاء مراكز التحكم لرفع مستوى الخدمة

الإثنين، 24 أبريل 2023 06:37 م
الكهرباء: 6 مليارات جنيه تكلفة تطوير وإنشاء مراكز التحكم لرفع مستوى الخدمة وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكلفة تطوير وإنشاء مراكز التحكم القومية للكهرباء الجديدة تبلغ حوالى 6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء و تطوير47 مركز تحكم آلي على مستوى الجمهورية.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن تطوير مراكز التحكم القومى يستهدف أن تتحول جميع مراكز إلى ذكية لتقليل زمن الانقطاع وعدم انتظار شكوى من المواطن بوجود عطل أو انقطاع لأنه يظهر إلكترونيا على شاشة التحكم ويحدد نوع و مكان العطل فى دقائق.
 
وأشار المصدر، إلى أنه جارى إنشاء أحدث مركز تحكم قومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تصل إلى 840 مليون جنيه وتم الانتهاء من إنشاء مركز تحكم اقليمى بمحافظات الصعيد الأول بسمالوط بتكلفة 684 مليون جنيه والثاني بنجع حمادى بتكلفة 628 مليون جنيه.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مراكز التحكم القومى

وزارة الكهرباء

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