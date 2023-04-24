الرى: استقبال 46 ألف زائر فى حدائق الرى خلال أيام العيد الثلاث

كتبت أسماء نصار

ورد بلاغ لوزارة الموارد المائية والري بوجود أعمال ردم لمجرى نهر النيل "فرع دمياط" بكفر البرامون بمحافظة الدقهلية لتعلية منسوب أرض طرح النهر، حيث تم على الفور الانتقال إلى موقع المخالفة وإيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات وإلزام المخالفين برد الشيء لأصله بمعرفتهم وعلى نفقتهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ إزالة فورية بنزله باقور بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط لمبنى مخالف عبارة عن غرفة من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 24 متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين وعلى حسابهم وتحت إشراف مسئولى الوزارة.

وصرح الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

ولازالت أجهزه الوزارة تتابع بدقة وعلي مدار الساعة حالة جسور ومجري نهر النيل والترع والمصارف والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات.

وتواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال أجازة العيد، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع.

وعلى صعيد آخر يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث بلغ أعداد الزوار خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك أكثر من 21 الف زائر، ليصل إجمالى زوار الحدائق خلال أيام العيد الثلاث الى أكثر من 46 ألف زائر.

وتبذل اجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كافة الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافه والتأمين والتنظيم، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بأجازة العيد فى حدائق الرى بالقناطر الخيرية والتى تعد من أبرز وأشهر الحدائق التى يقبل المصريين على زيارتها خلال الأعياد.