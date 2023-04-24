وزير الزراعة يتابع حصاد وتوريد القمح ويشيد بالفلاحين والعاملين بالإدارات المعنية

كتبت ـ أسماء نصار

يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد القمح ، حيث بدأ موسم الحصاد في معظم محافظات الجمهورية.

أكد القصير على مديري مديريات الزراعة أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين وتقديم كل التسهيلات لهم والتوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الحصاد حيث تسهم في تقليل الفاقد وتحافظ على درجة جودة المحصول، موجهاً قطاع الزراعة الآلية بتخفيض رسوم معدات الحصاد الآلى لمزارعي القمح.

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة الربط بين المساحات التي تم حصادها والكميات الموردة والتنسيق مع مسئولي وزارة التموين وكل الجهات المعنية كلٍ في محافظته، مؤكدا على ضرورة أن يتم مقارنة الكميات التي يتم توريدها بالمساحات التي تم حصادها بالمستهدفات المطلوبة من كل محافظة.

أشاد القصير بوطنية الفلاح المصري ودعمه لدولته في هذه المرحلة من خلال حرصه على توريد القمح الذي يعود مرة أخرى للشعب في صورة رغيف خبز مدعم (بخمسة قروش) بعد تحمل الدولة تكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة سعر إدرب القمح إلى 1500 جنيه دعما للمزارعين.