أخبار × 24 ساعة.. مفتى الجمهورية: صيام الست من شوال يعادل ثواب سنة كاملة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير الصحة يتفقد غرفة الطوارئ بهيئة الإسعاف لمتابعة العمل بخطة التأمين الطبى
وزيرة الهجرة تترأس اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لمناقشة أزمة طلابنا فى السودان
وزيرة التضامن" تعلن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال العيد
جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الفطر
التضامن تواصل صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن الموعد المحدد
وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك
مترو الأنفاق يعلن مواعيد التشغيل فى إجازة العيد
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