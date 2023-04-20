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وزارة التموين تتيح صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الإنتاج خلال عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 03:37 م
وزارة التموين تتيح صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الإنتاج خلال عيد الفطر المخابز
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الإنتاج خلال أيام العيد وأن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد وإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية المدعمة والتي تعمل في المنظومة التموينية بصفة منتظمة طوال أيام عيد الفطر المبارك بالتعاون والتنسيق مع البنوك المصرية وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي انتظام عمل المخابز البلدية طوال أيام اجازة عيد الفطر المبارك.
 
واستعدت الوزارة  لعيد الفطر من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات كعك العيد  ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين.
 
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة ‏الداخلية، قد وجه أن المخابز سوف تعود للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا، و انه تم توفير حصص ‏الدقيق لكل مخبز 3 أيام حسب ‏متوسط الصرف لكل ‏مخبز في الأيام السابقة لافتا إلى أن ‏المخابز سوف تكون تحت رقابة تموينية مشددة ‏وأنه تم توجيه المديريات ‏لتسيير الحملات يوميا علي ‏المخابز لضمان توافر الخبز ووصوله إلى ‏مستحقيه.

التموين

عمل المخابز فى العيد

المخابز فى عيد الفطر

المخابز خلال العيد

مستحقات المخابز

اليوم السابع بلس

عيد الفطر



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