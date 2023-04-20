اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 07:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دار الإفتاء تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا..فيديو

الخميس، 20 أبريل 2023 07:16 م
دار الإفتاء تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا..فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استطلعت دار الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًّا، الموافق 20 أبريل لعام 2023 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

 
وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1444 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.
 
وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2023 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًّا.
 
وبهذه المناسبةِ تقدمت دار الإفتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

رؤية الهلال

رؤية الهلال العيد

رؤية الهلال اليوم

رؤية الهلال في مصر

رؤية الهلال في السعودية

نتيجة رؤية الهلال اليوم

كيفية رؤية الهلال

رؤية الهلال اليوم في مصر

اليوم السابع بلس

اول ايام العيد

عيد الفطر



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى ونظيره الجزائرى يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

الخميس، 20 أبريل 2023 05:29 م

9 دول آسيوية أعلنت رسميا أن السبت أول أيام عيد الفطر السعيد

الخميس، 20 أبريل 2023 05:35 م

السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. وغدا أول أيام عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 05:29 م

تعذر ثبوت هلال شوال فى سلطنة عمان.. والسبت أول أيام عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 05:41 م

الرئيس السيسى وأمير الكويت يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

الخميس، 20 أبريل 2023 05:45 م

قطر تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 05:49 م

الإمارات تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 05:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة