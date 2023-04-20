اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 02:30 م
جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الفطر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة عين شمس وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية حيث تم وضع جدول للمرور مع جداول احتياطية للحضور في حالة الطوارئ.
 
وأكد رئيس الجامعة ، على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر، لافتا إلى أن مستشفيات جامعة عين شمس هى أول المستشفيات الجامعية التى تحصل على اعتماد جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات GAHAR، وذلك لضمان آمان وسلامة المريض (Patient safety) - المستوى الأول للإعتماد NSR لمسشىفى أمراض وجراحات القلب والصدر وجارِ استكمال مراحل الاعتماد، وأيضًا اعتماد باقي مستشفيات جامعة عين شمس، وأيضًا اعتماد وحدة رعاية الأوعية الدماغية؛ كأول مركز فى الشرق الأوسط يتم اعتماده من هيئة الاعتماد الألمانية لرعايات الأوعية الدماغية، كما حصلت معامل جامعة عين شمس بكل التخصصات على الاعتماد الدولي للمعامل الطبية (ISO 15189) من قبل المجلس الوطنى للاعتماد EGAC.
 
وحصلت أيضًا مستشفى جامعة عين شمس الافتراضى على الاعتماد الدولي؛ لتصبح أول مُقدم خدمة طب عن بُعد غير أمريكية تنال الاعتماد الدولي.
 
‎كما أن مشتشفيات جامعة عين شمس أول مستشفى جامعى تسعى لميكنة المستشفيات Health Information Management System (HIMS) بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتنمية الإدارية؛ بهدف اعتماد المستشفيات تدريجيًا على الأجهزة اللوحيه ( Tablet) والبرمجيات، من أجل توفير بيانات دقيقة وسريعة عن تاريخ المرضى، ونتائج التحاليل والجراحات، وكل ما يحتاجه الطبيب المعالج من معلومات لسهولة واستمرارية متابعة المرضى، وذلك عن طريق توفير بنية تكنولوجية للمستشفيات، ومركز معلومات، وربط قواعد البيانات، وخلق رقم موحد للمريض، وربطة بملف طبي مُتكامل للمريض بقسم الطوارئ، والعيادات، وبالقسم الداخلى، والخدمات الطبية، مثل الأشعة، والمعامل.
 
و انتهت المستشفيات من تسجيل المرضى لكل من المعامل والأشعة وربطة بجميع الأقسام بالمستشفيات، وأيضًا تشغيل الملف الطبي بمستشفى المسنين، ومستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، ومركز الأورام والسموم وجارِ التطبيق فى باقى المستشفيات.
 

جامعه عين شمس

مستشفيات عين شمس

مستشفيات جامعة عين شمس

عيد الفطر

عيد الفطر المبارك



الموضوعات المتعلقة

طلاب جامعة عين شمس يشاركون فى محاضرة أونلاين لرواد الفضاء الصينى

الخميس، 20 أبريل 2023 11:25 ص

جامعة عين شمس تسابق الزمن لإنهاء مشروع المدينة الطبية.. 11 مشروعا داخل حرم مستشفيات الجامعة للنهوض بالخدمة الطبية للمرضى.. أسوار وبوابات ومخطط لإنشاء 4 حدائق ومستشفى جديد للطوارئ وآخر لجراحات الأطفال

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:00 ص

تعاون بين التنمية الصناعية ومنظمة UNIDO وجامعة عين شمس لتطوير المناطق الصناعية

الأحد، 16 أبريل 2023 10:41 ص

التعليم العالى: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس

الخميس، 13 أبريل 2023 11:03 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة