مترو الأنفاق يعلن مواعيد التشغيل فى إجازة العيد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق انتهاء جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال خطوط المترو الأول والثاني لإحتفالات عيد الفطر المبارك لعام 2023، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس كامل الوزير ، وزير النقل.

وأصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق ، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك مع الاستمرار بمواعيد شهر رمضان فى مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثانى شبرا الخيمة - المنيب خلال أيام العيد.

وقامت الشركة بإعداد جدول تشغيل القطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك مع إستمرارها حتى الانتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك، حيث كانت مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية لتبدأ من الساعة 5:15 ص طوال العام ومواعيد آخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص ، و من محطة المرج الجديدة الساعة 12:15 ص ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:30 ص، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:07 ص ، و من محطة الكيت كات الساعة 12:38 ص ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 ص ،حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( 1122 ) رحلة يوميا ، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( 510 ) رحلة ، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 612 ) رحلة.

بالإضافة إلى الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق.

وشملت الإستعدادات تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات ، لمتابعة الحالات المرضية المفاجئة من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الطارئة وتقدم الخدمة بالمجان ، أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور ، إضافة إلى أن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور و يأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم ، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخط الأول والثاني وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

ومن جانبه أكد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين الجمهور بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب و من خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وختاما يتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام والاستقرار.