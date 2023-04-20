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مفتى الجمهورية: صيام الست من شوال يعادل ثواب سنة كاملة

الخميس، 20 أبريل 2023 07:05 م
مفتى الجمهورية: صيام الست من شوال يعادل ثواب سنة كاملة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب أحمد عرفة

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كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن حكم صيام الست من شوال كما ورد في السنة النبوية.
 
وقال شوقي علَّام خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كل يوم فتوى" على قناة صدى البلد، إنه قد ورد في السنة المشرفة الحث على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأن ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر".
 
وتابع مفتي الجمهورية، أن ذلك يعدل هذا القدر من الثواب، هو أنَّ الحسنة بعشر أمثالها؛ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وعليه: فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة.

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