اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 01:09 م
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التضامن تواصل صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الخميس، 20 أبريل 2023 01:00 م
التضامن تواصل صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن الموعد المحدد صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس فى صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15 %، من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن الموعد المحدد
 
ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير إجراءات صرف المعاشات كما تتابع غرفة عمليات الوزارة إجراءات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه الصرف.   
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التي يواجهها فى الوقت الحالي، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات".
 
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".
 
 
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

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