اليوم السابع
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دواوين الوزارات.. فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لعام 2024/23

الأحد، 02 أبريل 2023 05:00 م
دواوين الوزارات.. فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لعام 2024/23 المدارس المصرية اليابانية
محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الزراعة: استمرار فتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان

مصر تستعيد جواز سفر الرئيس الراحل السادات ووضعه فى مكتبة الإسكندرية.. صور

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة
وزير النقل يستقل قطار LRT والأوتوبيس من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية
التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2024/23
المدارس تبدأ امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثانى الثانوى
العائد يصل لـ22%.. بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادتين لمدة 3 سنوات (إنفوجراف)

 


التربية والتعليم

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2024

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سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2024



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