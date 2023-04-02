دواوين الوزارات.. فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لعام 2024/23

محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الزراعة: استمرار فتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان

مصر تستعيد جواز سفر الرئيس الراحل السادات ووضعه فى مكتبة الإسكندرية.. صور