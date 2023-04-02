مصر تستعيد جواز سفر الرئيس الراحل السادات ووضعه فى مكتبة الإسكندرية.. صور

أعلنت مكتبة الإسكندرية استعادة جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث نجحت أجهزة الدولة فى استعادة جواز السفر الذى تداولت صور لبيعه على الإنترنت، وتم وضعه فى متحف السادات بمكتبة الإسكندرية.

ويعد متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، هو الأول من نوعه عن الرئيس الراحل فى مدينة الإسكندرية، وهو يأتى فى إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية يقع على مساحة 260 مترًا.

ويضم المتحف أهم مقتنيات الرئيس الراحل، خاصة فيما يتعلق بفترة حرب وانتصارات أكتوبر، حيث يضم المتحف قرار الحرب واستعادة أرض سيناء وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة، كما يضم المتحف أيضا مجموعة من الأوراق والملاحظات التى دونها الرئيس الراحل، من خطة الحرب وخطط خداع الطيران والمدفعية المصرية للعدو، وكذلك حجم الخسائر للعدو من الخلال جولاته بالجبهة والاستعدادات العسكرية لحرب الانتصار واسترداد الأرض، بالإضافة إلى خطاب مرسل إلى الرئيس السورى فى ذلك الوقت يتحدث عن انتصار مصر وحجم الخسائر التى لحقت بالعدو، ومجموعة من الصور التى توثق حرب أكتوبر وتحطيم خط "بارليف" والرئيس الراحل خلال تواجده فى غرفة عمليات الحرب، وصور ميدانية من الجبهة خلال العبور والانتصار ورفع علم مصر على أرض سيناء الحبيبة.

بالإضافة إلى البدلة التى كان يرتديها الرئيس الراحل، وهى التى كان يرتديها الرئيس السادات أثناء اغتياله، ومازالت البدلة حتى الآن تحمل آثار دماء استشهاده، وكذلك وشاح القضاء الذى كان يرتديه الرئيس والساعة الشخصية المحفور عليها من الخلف آية الكرسى بالإضافة إلى الكاب والحذاء.

ويضم المتحف أيضا المقتنيات الشخصية والبدل العسكرية التى كان يرتديها الرئيس السادات، حيث أنهم حصلوا على تلك المقتنيات والبدل من خلال زوجته السيدة جيهان السادات.

ويضم المتحف أيضا البدلة العسكرية التى كان يرتديها السادات إبان رفع العلم المصرى فى العريش بعد اتفاقية السلام وبجوارها قلادة تم إهداءها له من دير سانت كاترين، كما يضم أيضا مجموعة من الصور النادرة للرئيس السادات أثناء مراحل الإعداد لاتفاقية السلام والخاصة بجولات الرئيس إلى الدول الأجنبية، كما يوجد بالمتحف صورة نادرة للرئيس السادات مع الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن، والتى التقطت لهما أثناء زيارة السادات لأمريكا ولقائه بمجلس الشيوخ الأمريكى والذى كان من أعضائه "جو بايدن".

وأخيرا يضم المتحف ركنا خاصا بالمقتنيات الشخصية للرئيس السادات والخاصة بحلاقة الذقن وفرش الأسنان، وأن هناك ركنا خاصا بمكتب السادات الحقيقى، وكذلك مكتبته والتى تضم مجموعة من الكتب الخاصة به.

ويضم الجلباب الخاص بالرئيس السادات وكذلك مجموعة من المجلات الأجنبية التى تحدثت عنه وبعض الهدايا والقلادات التى حصل عليها من خارج مصر.