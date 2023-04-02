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العائد يصل لـ22%.. بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادتين لمدة 3 سنوات (إنفوجراف)

الأحد، 02 أبريل 2023 11:29 ص
العائد يصل لـ22%.. بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادتين لمدة 3 سنوات (إنفوجراف) بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادتى ادخار لمدة 3 سنوات

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أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم. 
 
بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادتى ادخار لمدة 3 سنوات
بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادتى ادخار لمدة 3 سنوات
 
الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

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