الجيزة تفعل مبادرة "احنا فاهمينك" لتعليم لغة الإشارة وتعميمها فى المدارس

كتبت - مرام محمد

فعلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مبادرة "احنا فاهمينك"، تحت شعار "لا إعاقة مع الإرادة"، ل تعليم لغة الإشارة وتعميمها في المدارس، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وتحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية ممثلًا في الدكتورة ماجدة مصطفى الموجه العام، وإدارة التربية الخاصة بالمديرية ممثلةً فى الدكتورة هالة الرويني، ومتابعة مدير عام إدارة جنوب ووكيل الإدارة وتوجيه التربية الاجتماعية بالإدارة.

وكشفت المديرية عن أن فعاليات المبادرة انطلقت من إدارة جنوب الجيزة التعليمية، تحت إشراف توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة، ممثلًا في عزة محمد الموجه الأول وسارة بدر أخصائي اجتماعي أول، ونجحت في تحقيق خطوات كبيرة على النحو التالي:

1-تكوين فريق للمبادرة على مستوى المدرسة وعلى مستوى إدارة جنوب الجيزة.

2- تفعيل لغة الإشاره في فقرات غنائية لجميع المناسبات في طابور الصباح.

3-مشاركة الجميع في التهنئة لجميع المناسبات بلغة الإشارة من طلاب ومدرسين.

4-عمل زيارات مدرسية للصم وضعاف السمع لتفعيل المبادرة (مدرسة الوفاء والأمل بالهرم ومدرسه الأمل بميدان لبنان بادارة العحجوزة).

5-تدريب مجموعة من معلمي مدارس جنوب الجيزة.

6-تنفيذ ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة لبعض مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

7-إنشاء صفحة تواصل اجتماعي للمبادرة على فيس بوك لنشر المبادرة.

8-عمل تبادل زيارة لمدرسة السعيدية الثانوية بنين وعرض فقرات بلغة الإشارة بهدف نشر المبادرة وتعميمها.

9-عمل زيارة على مستوى الإدارة لمدرسة الصم وضعاف السمع بإدارة الهرم التعليمية وعرض فقرات بلغة الإشارة بواسطه فريق فينا الخير المعد لمدارس إدارة جنوب الجيزة.

10-استمرار الفريق في المشاركة بالتهنئة في جميع المناسبات بلغة الإشارة على صفحة التواصل الاجتماعي.

11-عرض أعمال فنية من الطالبات على بعض المعاني بلغة الإشارة.

12-عمل ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الإشارة لطلاب مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية وذلک من خلال المشاركة في النشاط الصيفي الخاص لتوجيه التربية الاجتماعية.

13-إلقاء الضوء على المبادرة وذلک من خلال المشاركة في تحقيق صحفي عن لغة الإشارة مدونة الصحفي محمد حسن.

14-ومن أهم الإنجازات للمبادرة عام 2022- 2023 عمل ورشة عمل لتدريب فريق فينا الخير على عروض غنائية على مستوى إدارة جنوب الجيزة وعلى مستوى المديرية، وذلک في قاعة التدريب بمدرسه عمرو بن العاص الابتدائية.

15-الاشتراك في مبادرة غير حياتك وبرنامج توعية حول مخاطر المخدرات والتدخين تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية برعاية وكيل الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية وذلك عن طريق عرض مبسط بلغة الإشارة عن مخاطر الإدمان وكيفية مساعدة الصم في المواجهة.

16-الاشتراك في اليوم الرياضي لإدارة جنوب الجيزة التعليمية تحت رعاية وكيل الوزارة ومدير عام الإدارة وتوجيه عام التربية الاجتماعية والتربية الخاصة وتم عرض السلام الجمهوري بلغة الإشارة وأغنية إحساس من القلب بلغة الإشارة لدعم ذوي الهمم.

17-تعليم الفريق كيف يهنئ فئة الصم للعام الجديد 2023 بلغة الإشارة عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي من خلال صفحة المبادرة.

18-الاشتراك في يوم فاعليات مبادرة قادرون باختلاف لوحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، وذلك في مدرسة الميدان الصناعية بحضور وكيل الوزارة الأستاذ أشرف سلومة، والأستاذة سمية الخطيب وكيل المديرية، وتوجيه عام التربية الاجتماعية الدكتورة ماجدة مصطفى، والدكتورة هالة الرويني توجيه عام التربية الخاصة، ومدير عام إدارة جنوب الجيزة عبد المقصود السعيد.

19-الاشتراك في حفل فعاليات يوم الشهيد لمديرية الجيزة التعليمية تحت رعاية وكيل الوزارة ووكيل المديرية وتوجيه عام التربية الاجتماعية والتربية الخاصة، وتم عرض السلام الجمهوري بلغة الإشارة وعرض أغنية سلم على الشهداء بلغة الإشارة.

20-الاشتراك في حفل ختام الأنشطة لمدرسة الجيزة الثانوية بنات حيث تعتبر مدرسة الجيزة الثانوية بداية انطلاق المبادرة، وتم عرض ثلاث فقرات بلغة الإشارة السلام الجمهوري وتحيا مصر وأغنية لرمضان بمناسبة شهر رمضان.

21-تم تعليم فريق فينا الخير كيفية تهنئة الصم بمناسبة شهر رمضان ونشر الفيديوهات على صفحة المبادرة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بفيس بوک وأيضًا بعض من معلمي المدارس من إدارة جنوب الجيزة.